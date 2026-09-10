Сергей Разумовский

ПСВ и Шахтер определились со стартовыми составами на матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов. Списки футболистов опубликовала пресс-служба УЕФА.

ПСВ: Матей Коварж, Сержиньо Дест, Джерри Сент-Жюст, Армандо Обиспо, Филип Костич, Гус Тиль, Каї Сано, Йохан Бакуоку, Иван Перишич, Рикардо Пепи, Рубен ван Боммел.

Шахтер: Дмитрий Ризник, Винисиус Тобиас, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Педро Энрике, Егор Очеретько, Алиссон, Марлон Гомес, Изаки, Невертон Мендоза, Кауан Элиас.

В стартовом составе Шахтера выйдут сразу четыре украинских футболиста – Дмитрий Ризник, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко и Егор Очеретько. Это стало возможным благодаря отсутствию лимита на легионеров в еврокубковых турнирах.

Для сравнения, в предыдущем матче чемпионата Украины против Полесья, который завершился поражением донецчан со счетом 0:2, в старте Шахтера было трое украинцев.

Матч ПСВ – Шахтер состоится в Эйндховене на стадионе Филипс. Начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Команды лишь однажды встречались в официальных матчах. Поединок состоялся в ноябре 2024 года на основном этапе Лиги чемпионов. Шахтер вел со счетом 2:0 до 87-й минуты, но в итоге уступил нидерландскому клубу – 2:3.

Ранее XSport сообщал, где можно посмотреть матч первого тура Лиги чемпионов между ПСВ и Шахтером.