Главный тренер Шахтера Арда Туран назвал задачи команды после его назначения на должность.

Конечно, цель – возвращение к выигрышу чемпионата в Украине. Мы также хотим, чтобы «Шахтер» играл в матчах, в названии которых есть слово «финал» – в еврокубках. Мы говорим об этом независимо от турнира. Это могут быть разные соревнования, но, конечно, мы хотим продолжить выступление в Лиге Европы. То, к чему мы стремимся, – это качественная игра и правильная организация.

Представьте себе, ПСЖ понадобилось девять лет, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Девять лет! А Пепу Гвардиоле – восемь лет, чтобы снова выиграть этот трофей. Можем ли мы назвать их неудачниками или сказать, что они плохо играли в это время? Нет.

Они всегда демонстрировали качественную игру. Но иногда на это нужно время. Мы верим, что наша команда имеет большой потенциал, но если мы хотим достичь самого высокого уровня и быть конкурентоспособными, нужно играть правильно. Мы верим в развитие и знаем, что быть конкурентами – это путь, который усиливает веру в себя. Если у нас будут хорошие результаты, то будет легче принимать детали и игровые принципы. Хочу, чтобы команда доминировала в матче.

Думаю, что у Дарио очень высокие и сложные цели, даже радикальные. Но Сергей Палкин – настоящий джентльмен. Один из самых приятных людей, которых я встречал в своей жизни. Когда он о чем-то просит, то делает это очень вежливо. О Дарио я не могу сказать то же самое. Я люблю Дарио 😁.

Да, мы разговаривали с президентом на днях. Дарио – очень хорошая связь в этом смысле. Тренеры и президенты обычно общаются только тогда, когда тренеру что-то нужно. Но у меня здесь все прекрасно – сейчас у меня есть все в «Шахтере». Когда мы вернемся в Украину, то поговорим с президентом лично, – заявил Туран в интервью Tribuna.com.