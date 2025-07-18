Сергей Стаднюк

19-летний вингер Шахтера Алиссон Сантана заявил, что подражает футболисту Барселоны и сборной Испании Ламину Ямалю, которому только недавно исполнилось 18.

– Есть ли у тебя примеры для подражания среди игроков, которые играют на твоей позиции? За кем ты следишь?

– Конечно, я восхищаюсь Месси, потому что он – один из самых легендарных игроков. Вероятно, лучший за всю историю футбола. Также Ламин Ямаль, Усман Дембеле, Букайо Сака, Савио, который играет в Бразилии.

Они вдохновляют меня своей игрой. Действуют эффектно и эффективно. Но если бы выбирал кого-то одного, то это – Ламин Ямаль, – признался Алиссон в интервью «Футболу 24».

Якби обирав когось одного, то це – Ламін Ямаль. Аліссон Сантана

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