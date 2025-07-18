Главный тренер Шахтера Арда Туран рассказал о социальном аспекте своей работы в украинском клубе.

Когда я был ребенком, то Шевченко забил нам два гола. Конечно, когда мы были детьми и играли на PlayStation, все всегда выбирали Шевченко. Он был очень быстрым и качественным футболистом. Лично я с ним не знаком, но очень его уважаю. Он – отличный пример для других стран: достиг многого в футболе, а сейчас – президент футбольной ассоциации. Искренне уважаю это.

Прежде всего я – главный тренер «Шахтера», но я также здесь, чтобы помогать украинскому футболу. Если нужно что-то для детей где бы то ни было в Украине, я всегда готов помочь. Что может быть важнее для человека, чем сделать детей счастливыми?

У меня было очень много матчей в карьере. Это были большие игры. Я много матчей проиграл. Знаю, что бывает после таких поражений и как ты себя чувствуешь. Конечно, я хочу выигрывать самые важные матчи. Хочу соревноваться на самом высоком уровне и играть в больших турнирах. Хочу побеждать каждый день. Но в жизни нет ничего важнее, чем счастье детей и людей.

Каждый может так сказать. Но нужно это еще и чувствовать и жить в соответствии с этими принципами. У Назарина недавно родилась дочь. Я его поздравляю с рождением ребенка. Он попросил четыре дня отпуска. Я сказал ему, что он может получить столько отпуска, сколько захочет. Когда его ребенок и жена будут счастливы, и он почувствует, что готов вернуться, то это время, когда он может это сделать.

У Педро Энрике ребенок родится в сентябре. Мы уже говорили с ним на эту тему. Он может оставаться с женой столько времени, сколько захочет. Мы не только говорим, но и следуем своему слову.

Я видел много таких вещей в моей стране. Некоторые вещи ты не можешь понять, пока сам их не переживешь. Но все равно нужно уметь сопереживать людям. Давайте возвращаться к футболу. Игра против «Динамо» в благотворительном матче в 2022 году? Я сделал это, потому что так чувствовал. Никогда ничего не размещаю в своем инстаграме просто так. Как клуб и как игроки «Галатасарая», мы хотели показать, что мы вместе с украинским народом. А «Динамо» Киев – один из самых важных представителей Украины. Верю, что это был очень знаковый матч против них, – заявил Туран в интервью Tribuna.com.