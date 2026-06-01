Туран - о трансфере Конопли: «Желаю тебе и твоей семье всех успехов»
Юхим переехал в Бундеслигу
около 2 часов назад
Арда Туран / Фото - ФК Шахтёр
Главный тренер Шахтера Арда Туран высказался о переходе своего бывшего подопечного Юхима Конопли в Боруссию М.
Мой дорогой брат, от всего сердца желаю тебе и твоей семье всех успехов. Я очень тебя ценю. Это был невероятный год, и я действительно счастлив, что встретил тебя. Пусть все трофеи, успех и счастье будут с тобой. Желаю тебе только самого лучшего, - написал Туран в Instagram.
