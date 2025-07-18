Главный тренер Шахтера Арда Туран поделился позицией относительно войны в Украине.

Мы стараемся быть открытыми для общения насколько это возможно. Конечно, мой первый приоритет – тренировать «Шахтер», но мы также хотим быть причиной радости для людей. Поэтому работаем в этом направлении.

Я даже не колебался ни секунды. В своей жизни я проходил через тяжелые времена. Я не тот парень, который имел простую жизнь. Я всем сердцем, всей своей сущностью и всем телом на стороне украинского народа. И не только с украинским народом – я на стороне всех, кто сегодня страдает от подобных трагедий, будь то в Газе, или в других уголках мира.

Хочу пожелать всем мировым лидерам мира и сострадания. С теми технологиями, которые есть у человечества сегодня, я не верю, что человеческая жизнь должна быть настолько обесценена и стоить так дешево. Призываю мировых лидеров перестать смотреть на человеческие жизни так, словно это компьютерная игра.

Всем сердцем поддерживаю людей. Я живой человек. И я всегда делаю то, что говорю. Вне футбола – все, что бы мы ни пережили, мы переживем это вместе. И искренне надеюсь, что мир наступит как можно скорее, – заявил Туран в интервью Tribuna.com.