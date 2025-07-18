Сергей Стаднюк

В контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону Шахтер минимально уступил словенскому Триглаву.

После еврокубкового поединка с Ильвесом (0:0) главный тренер «горняков» Арда Туран провел масштабную ротацию состава на спарринг. Контрольная встреча в формате двух таймов по 30 минут началась с обоюдно острых атак. Донетчане активно действовали в нападении, создав несколько шансов с участием Алиссона, Глущенко и Назарина, однако пропустили первыми – на 16-й минуте после углового Триглав открыл счёт ударом головой на дальней штанге. Несмотря на игровое преимущество горняков до перерыва, сравнять счёт не удалось.

Во второй половине Шахтер пытался переломить ход игры, но словенцы плотнее сыграли в обороне и удачно перекрывали зоны. После серии замен украинская команда снова добавила в активности: моменты имели Швед, Цуканов и Глущенко, но все попытки завершались неточными ударами или надёжной игрой вратаря. На последних минутах шанс спасти матч имел Марлон Гомес, однако и его удар после углового оказался в руках голкипера. В итоге – поражение Шахтера 0:1 в четвёртом спарринге на сборах и первое под руководством Турана.

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Следующая игра команды состоится 24 июля против Бешикташа во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Контрольный матч

Триглав – Шахтёр 1:0

Гол: Бенедичич, 16

Шахтер: Фесюн (Баглай, 44), Конопля (Гочолеишвили, 44), Назарина (Огарков, 44), Матвиенко, Педро Энрике (Фарина, 44), Марлон Гомес, Глущенко, Судаков (Цуканов, 44), Алиссон, Кевин, Кауан Элиас (Швед, 44)