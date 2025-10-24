Туран объяснил, что побудило его делать ротацию в проигранном матче Лиги конференций
Дончане уступили Легии
около 2 часов назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран после матча 2 тура Лиги конференций против Легии (1:2) объяснил решение дать шанс резервистам. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Это был матч, который мы можем компенсировать, можем отыграться позже. Именно поэтому мы выбрали такой состав. В противном случае Лига конференций для нас важнее всего, но мы вынуждены действовать так, потому что у нас длительные переезды и мы постоянно сталкиваемся с большим количеством травм. Если посмотреть в целом, все украинские команды, которые выступают в Европе, делают то же самое из-за определенных трудностей на границе и долгих поездок, - объяснил Туран.
Лидер против чемпиона, львовское дерби и матч команд-открытий в Житомире.