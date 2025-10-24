Бывший ассистент главного тренера Шахтера Юрий Беньо после матча второго тура общего этапа Лиги конференций против Легии (1:2) прокомментировал действия ультрас варшавского клуба.

Это сугубо фанатские настроения. Большинство поляков действительно поддерживают Украину. Они понимают, откуда ветер дует. За последние два года Россия вкладывает очень большие средства в пропаганду здесь: спонсирует оппозиционных политиков, использует медийные ресурсы. Они очень заинтересованы в том, чтобы рассорить нас, и используют всё, включая исторические моменты.

Это такой же сценарий, который происходит в Словакии, Венгрии и Румынии. Большинство поляков это понимают. Да, всегда есть какая-то доля радикальных групп или тех, кто действует за большие деньги, и сейчас российская пропаганда ищет именно этих ультраправых и националистов, спонсирует их и распространяет эти явления.

Абсолютно не чувствую неприязненного отношения к себе в Польше. Я общаюсь с людьми в клубе и с простыми гражданами. Они очень интересуются, спрашивают, и поддержка чувствуется. Они сами говорят, что Россия действительно начала раскачку и вкладывает большие средства.

Но большинство поляков — сознательные люди. Они прекрасно понимают: если Украина не устоит, им придётся вступать в непосредственный контакт с агрессором. И никто из них этого не хочет, – заявил Беньо в интервью ua.tribuna.com.