Бывший тренер Шахтёра предположил, что скандальные действия ультрас Легии могли быть проплачены
Снова рука кремля?
27 минут назад
Бывший ассистент главного тренера Шахтера Юрий Беньо после матча второго тура общего этапа Лиги конференций против Легии (1:2) прокомментировал действия ультрас варшавского клуба.
Это сугубо фанатские настроения. Большинство поляков действительно поддерживают Украину. Они понимают, откуда ветер дует. За последние два года Россия вкладывает очень большие средства в пропаганду здесь: спонсирует оппозиционных политиков, использует медийные ресурсы. Они очень заинтересованы в том, чтобы рассорить нас, и используют всё, включая исторические моменты.
Это такой же сценарий, который происходит в Словакии, Венгрии и Румынии. Большинство поляков это понимают. Да, всегда есть какая-то доля радикальных групп или тех, кто действует за большие деньги, и сейчас российская пропаганда ищет именно этих ультраправых и националистов, спонсирует их и распространяет эти явления.
Абсолютно не чувствую неприязненного отношения к себе в Польше. Я общаюсь с людьми в клубе и с простыми гражданами. Они очень интересуются, спрашивают, и поддержка чувствуется. Они сами говорят, что Россия действительно начала раскачку и вкладывает большие средства.
Но большинство поляков — сознательные люди. Они прекрасно понимают: если Украина не устоит, им придётся вступать в непосредственный контакт с агрессором. И никто из них этого не хочет, – заявил Беньо в интервью ua.tribuna.com.
