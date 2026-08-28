Главный тренер Шахтера Арда Туран после жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов поделился мыслями о шансах команды выйти в плей-офф. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Я сыграл и провел как тренер много матчей на протяжении своей жизни и, честно говоря, не могу вспомнить ни одного легкого. Футбол решается на поле, и мы прекрасно осознаем уровень каждого соперника, с которым нам предстоит встретиться. Это все исторические клубы с сильной футбольной культурой.

ПСВ — интересная атакующая команда со своими традициями. АЕК очень хорошо развивается и отлично организовал работу клуба в Греции. В «Словане» очень хороший тренер и команда, которая борется за каждый мяч. Что я могу сказать о «Фенербахче»? Это один из крупнейших клубов нашей страны, с большой культурой и составом, в котором много игроков высочайшего уровня. «Лейпциг» — клуб, который активно развивается, с отличным тренером Мартином Демикелисом. Это очень интересная команда. А если говорить о «Спортинге», «Реале» и «Интере» — это клубы, создававшие историю футбола.

Так что после жеребьевки мои ощущения не изменились. Лига чемпионов — самый высокий уровень в футболе. Во время моей игровой карьеры на пути к финалу с «Атлетико» мы встречались с «Ювентусом» на групповом этапе, потом с «Миланом», в четвертьфинале — с «Барселоной», в полуфинале — с «Челси», а в финале — с «Реалом». Если вы по-настоящему верите, возможно все.

Когда мы в «Шахтере» верили в себя, мы всегда показывали, на что способны. Наша цель — оставаться верными себе, представлять футбол «Шахтера» и бороться за наше будущее и мечты. В Лиге чемпионов каждый гол и каждый отдельный момент могут иметь решающее значение. Поэтому мы должны уделять внимание каждой детали и проживать каждый момент этого турнира в полной мере. Мы взволнованы. Мы гордимся. Мы никого не боимся, но уважаем каждого соперника.