Главный тренер Шахтера Арда Туран после жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов рассказал, какие противостояния станут для него принципиальными. Слова специалиста передает прессслужба клуба.

Прежде всего, мы невероятно рады. Для команды, представляющей страну, находящуюся в состоянии войны, прямой выход в Лигу чемпионов означает намного больше, чем просто футбол. Это символизирует надежду и дает людям повод улыбаться. Мы очень гордимся. Мы хотим насладиться этим достижением, но в то же время стремимся оставаться верными себе. Это самое главное для нас. Мы хотим играть как «Шахтер».

Что касается наших соперников – что тут скажешь? Мы говорим об одних из крупнейших клубов мирового футбола – командах, которые выигрывали этот турнир, выходили в финалы и становились легендарными в своих странах. Мы испытываем огромное уважение ко всем ним. Каждый матч будет важным и ценным для нас. Мы рассматриваем Лигу чемпионов как возможность заявить о себе, показать, кто мы есть, и приблизиться к нашим мечтам. Мы взволнованы, но в то же время сохраняем хладнокровие. Мы знаем, на что способны, а также знаем, над чем нам еще нужно работать.

Безусловно, есть несколько очень эмоциональных противостояний для меня. Во время игровой карьеры я много раз встречался с «Реалом» как с принципиальным соперником, и, конечно, такое же соперничество у меня было с «Фенербахче». Мы выигрывали друг у друга трофеи, уступали друг другу в борьбе за них, и я сыграл много дерби против обоих клубов. Поэтому я вспоминаю оба противостояния с большим уважением. Это будут матчи, которые уже имеют свою историю, и, надеюсь, они подарят новые моменты, которые люди будут помнить за красоту футбола.

Есть также несколько очень личных связей. В «Интере» играет Хакан Чалханоглу, который для меня не только бывший товарищ по команде, но и почти как брат. Он капитан нашей сборной, а теперь нам придется играть друг против друга. В «Реале» есть Арда Гюлер – один из самых ярких талантов нашей страны, человек, который олицетворяет надежду и будущее турецкого футбола и которым мы все гордимся. Есть еще одна связь, о которой, возможно, помнят не все. Главный тренер «Лейпцига» Мартин Демикелис был моим одноклубником. Он был выдающимся профессионалом, провел прекрасную карьеру, и для меня было великолепным опытом играть вместе с ним. Так что матч с «Лейпцигом» также будет для меня очень особенным.