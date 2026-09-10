Главный тренер Шахтера Арда Туран подвел итоги матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов против ПСВ (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Если бы вы спросили меня перед матчем, я был бы доволен и одним очком. Но мы не празднуем. Мы просто рады, что это хороший старт на пути к осуществлению наших мечтаний в этом турнире. Я сказал своим игрокам, что если мы будем играть как ПСВ, то не выиграем. Мы должны были играть в свою игру.

Я посоветовал им не располагаться на одной линии во время атаки, именно поэтому мы заняли диагональные позиции. Также важно иметь правильное положение корпуса, когда играешь против такого прессинга, как у ПСВ.

Я горжусь своими игроками, и я лично многому научился в тактическом плане. Против ПСВ на этом стадионе невозможно сыграть 90 минут хорошо. Но сегодня мои игроки держались стойко и уверенно.