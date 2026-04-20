Сергей Разумовский

В стартовом составе Шахтера на домашний матч 24-го тура УПЛ против Полесья в последний момент произошли изменения. Пресс-служба донецкого клуба непосредственно перед началом игры сообщила, что с первых минут на поле выйдет Артем Бондаренко, который заменил Марлона Гомеса.

Официально причины такого решения не уточняются, однако, вероятно, бразильский полузащитник получил повреждение во время предматчевой разминки. Именно поэтому тренерскому штабу пришлось оперативно корректировать стартовый состав перед началом встречи.

Для Марлона Гомеса это может стать очередной проблемой со здоровьем в текущем сезоне. Ранее 22-летний хавбек уже пропустил пять матчей из-за травмы. Вернуться на поле он смог лишь в предыдущей игре, когда появился на замену в поединке против АЗ, завершившемся вничью 2:2.

В текущем сезоне бразильский футболист остается важной фигурой для Шахтера. В 30 матчах за команду он записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи. Так что возможное новое повреждение может стать неприятной новостью как для самого игрока, так и для тренерского штаба «горняков».

