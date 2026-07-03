Сергей Разумовский

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран снова попал в список должников Испанского налогового агентства. Согласно информации Mundo Deportivo, турецкий специалист имеет задолженность перед налоговой службой Испании в размере 1,26 миллиона евро.

Испанское ведомство 30 июня опубликовало перечень физических лиц, которые задолжали государству более 600 тысяч евро. Среди фигурантов этого списка оказался и наставник Шахтера. Для Турана эта ситуация не нова, ведь он уже во второй раз подряд попадает в подобный реестр крупнейших должников.

В прошлом году бывший футболист Атлетико Мадрид и Барселоны также был в списке неплательщиков, опубликованном Налоговой службой Испании. Тогда сообщалось, что на конец 2024 года его долг перед испанской казной составлял примерно 1,3 миллиона евро.

Арда Туран хорошо знаком с Испанией, ведь значительную часть своей игровой карьеры провел именно в Ла Лиге. В 2011 году он перешел в Атлетико Мадрид, где стал одним из легендарных игроков команды.

В 2015 году Туран перебрался в Барселону. За каталонский клуб он выступал до 2018 года, хотя его контракт был рассчитан до 2020 года. После этого футболист вернулся в Турцию, где с 2018 по 2020 год играл на правах аренды за Истанбул Башакшехир.

Ранее Туран назвал стадионы, которые Шахтер рассматривает для проведения матчей Лиги чемпионов.