Главный тренер Шахтера Арда Туран подвел итоги матча 2 тура Лиги конференций против Легии (1:2). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Прежде всего, хочу поздравить Легию. Если команда тебя обыгрывает, она, вероятно, сделала больше правильных вещей, чем ты. Что касается нас, мы старались оставаться верными своему игровому плану, но в начале матча наши единоборства и уровень концентрации были недостаточными.

После пропущенного гола мы очень медленно выполняли вбрасывания, а также медленно поднимались после фолов. Это не выглядело как поведение команды, которая уступает в счете. Я сказал об этом своим игрокам в раздевалке, и впоследствии мы взяли контроль над игрой. Я горжусь уровнем игры во втором тайме, ведь в атаке у нас были ребята 18–19 лет. Это была команда, состоящая из нашего будущего. Они сыграли отлично, но им нужно научиться правильно действовать в ключевые моменты – и мы будем над этим работать и совершенствоваться.

Что касается поражения: я беру на себя полную ответственность, но это также такое поражение, которое мы сможем компенсировать в будущем. Мы с оптимизмом смотрим вперед, так что дальше будем готовиться и сосредоточим наше внимание на большой игре в воскресенье, - сказал Туран.