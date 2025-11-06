Главный тренер Шахтера Арда Туран перед матчем третьего тура общего этапа Лиги конференций против Брейдаблика ответил на вопрос о том, что стоимость Брейдаблика приблизительно равна с Ильвесом, которого «горняки» уже громили в этом сезоне. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Каждая команда имеет свои принципы и стиль игры. Если посмотреть на «Ильвес», то сейчас они борются за чемпионство в своем национальном чемпионате, финской лиге, и только после последнего матча потеряли первое место, сейчас находятся на второй позиции. Конечно, я не хочу проводить прямые параллели, но как человек из мира футбола могу сказать, что между этими двумя командами есть определенное сходство, и оно совсем неплохое.

Что касается опыта игры против исландцев в составе сборной Турции, собственно, это именно то, что я говорил игрокам во время аналитического совещания. Я упомянул, что среди нас есть футболисты, которые играли против Исландии за национальную сборную Украины, и сказал: вы знаете, насколько сложно играть против них. Конечно, «Брейдаблик» и сборная Исландии не обладают абсолютно одинаковыми характеристиками, у них есть схожие черты, но «Брейдаблик» больше стремится играть в пас и контролировать мяч по сравнению со сборной. Зато национальная команда Исландии, против которой я играл, была очень крепкой: они хорошо действовали в единоборствах, отлично выполняли вбрасывания, угловые, штрафные удары. «Брейдаблик» силен в других аспектах игры, но, безусловно, обладает той футбольной мастерством, присущей исландцам. Мы будем готовы к этому, но это уместное замечание – именно об этом я говорил своим игрокам на совещании.

Я всегда был откровенным человеком, и, конечно, с «Брейдабликом» будет сложно иметь ту же самую мотивацию, которую мы имели в противостоянии с «Динамо», ведь это совсем другая игра. Надеюсь, мы сохраним тот же уровень мотивации, но мои игроки должны завтра проявить уважение к футболу. После поражения любая команда может показать реакцию, но большие команды способны демонстрировать её и после больших побед. Так что матч с «Динамо» был хорошим, но завтра нам нужно показать такой же уровень концентрации и игры – и это станет настоящим испытанием для моих игроков с точки зрения их футбольного поведения. В футболе можно выиграть, можно и проиграть, но важно то, как ты играешь, и именно это завтра станет проверкой для моих футболистов.