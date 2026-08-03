Павел Василенко

Турецкий Коджаэлиспор вернулся к идее подписания украинского вингера Алексея Гуцуляка. Об этом сообщает Mavi Kocaeli Gazetesi.

Клуб уже пытался оформить трансфер 28-летнего футболиста, однако первый этап переговоров завершился безрезультатно. Стороны не смогли достигнуть компромисса из-за финансовых условий будущей сделки.

По информации источника, руководство Коджаэлиспора отказалось удовлетворить зарплатные требования украинца, из-за чего переговорный процесс был приостановлен, а возможный переход фактически снят с повестки дня.

Однако ситуация изменилась. Несмотря на интерес к Гуцуляку со стороны других клубов турецкой Суперлиги, футболист до сих пор не определился со своим будущим. Именно это побудило Коджаэлиспор вернуться к кандидатуре украинского вингера.

Сообщается, что турецкий клуб уже возобновил контакты с представителями футболиста. Стороны снова обсуждают возможный трансфер и пытаются найти компромисс по условиям личного контракта.

На данный момент главной преградой для заключения сделки остаются финансовые детали. Именно из-за них предыдущая попытка Коджаэлиспора подписать Гуцуляка завершилась неудачей.

Украинский вингер покинул Полесье этим летом и находится в статусе свободного агента.