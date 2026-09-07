УАФ назвала арбитров 1/16 финала Кубка Украины: кто будет судить Динамо, Шахтер и Полесье
Известны фамилии рефери 10 из 16 поединков
Пресс-служба УАФ опубликовала назначения арбитров на десять матчей 1/16 финала Кубка Украины. Поединки этой стадии пройдут в течение текущей и следующей недель.
На данный момент известны фамилии главных арбитров десяти из шестнадцати запланированных встреч. Еще шесть матчей пройдут 16 и 17 сентября, а назначения на них будут объявлены позже.
В частности, Александр Шандор получил назначение на встречу Полесье – Кудривка. Завершит программу этой недели поединок Нива В – Динамо, который состоится 10 сентября. Главным арбитром матча назначен Александр Калёнов.
Назначение арбитров
8 сентября, вторник
- Олимпия – Кривбасс – Игорь Сташук;
- Базис – Маяк – Ярослав Леськов.
9 сентября, среда
- Виктория – Металлист – Павел Плешко;
- Карбон – Эпицентр – Василий Файда;
- Пробий – Александрия – Игорь Садковский;
- Новый Раздел – Агротех – Виталий Маляр;
- Агробизнес – Левый Берег – Людмила Тельбух;
- Феникс-Мариуполь – Заря – Сергей Задиранец;
- Полесье – Кудривка – Александр Шандор.
10 сентября, четверг
- Нива В – Динамо – Александр Калёнов.
Еще шесть матчей 1/16 финала Кубка Украины пройдут на следующей неделе – 16 и 17 сентября. Назначения на эти поединки УАФ объявит дополнительно.
Матч рискует быть недоигранным: УПЛ назначила игру Заря – Динамо на 15:30 несмотря на постоянные дроновые атаки врага.
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