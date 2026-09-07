Сергей Разумовский

Пресс-служба УАФ опубликовала назначения арбитров на десять матчей 1/16 финала Кубка Украины. Поединки этой стадии пройдут в течение текущей и следующей недель.

На данный момент известны фамилии главных арбитров десяти из шестнадцати запланированных встреч. Еще шесть матчей пройдут 16 и 17 сентября, а назначения на них будут объявлены позже.

В частности, Александр Шандор получил назначение на встречу Полесье – Кудривка. Завершит программу этой недели поединок Нива В – Динамо, который состоится 10 сентября. Главным арбитром матча назначен Александр Калёнов.

Назначение арбитров

8 сентября, вторник

Олимпия – Кривбасс – Игорь Сташук ;

; Базис – Маяк – Ярослав Леськов.

9 сентября, среда

Виктория – Металлист – Павел Плешко ;

; Карбон – Эпицентр – Василий Файда ;

; Пробий – Александрия – Игорь Садковский ;

; Новый Раздел – Агротех – Виталий Маляр ;

; Агробизнес – Левый Берег – Людмила Тельбух ;

; Феникс-Мариуполь – Заря – Сергей Задиранец ;

; Полесье – Кудривка – Александр Шандор.

10 сентября, четверг

Нива В – Динамо – Александр Калёнов.

Еще шесть матчей 1/16 финала Кубка Украины пройдут на следующей неделе – 16 и 17 сентября. Назначения на эти поединки УАФ объявит дополнительно.

Матч рискует быть недоигранным: УПЛ назначила игру Заря – Динамо на 15:30 несмотря на постоянные дроновые атаки врага.