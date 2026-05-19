Сергей Разумовский

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский сообщил, что УАФ активно работает над привлечением в юношеские сборные игроков, которые выступают за границей, но имеют украинские корни. По его информации, ассоциация уже завершила все необходимые процедуры по опорному полузащитнику Сараева Сергею Игнаткову, а также продолжает работу над оформлением украинского футбольного гражданства для полузащитника Питерборо U-21 Патрика Сикута.

Спиваковский отметил, что на ближайшем сборе сборной Украины U-19 могут появиться новые футболисты. Причем речь идет не просто о просмотре потенциальных кандидатов, а о игроках, на которых тренерский штаб реально рассчитывает как на важную часть команды. Они не участвовали ни в отборочном цикле, ни в раунде плей-офф, однако могут получить шанс уже на следующем этапе.

По словам журналиста, в последние месяцы УАФ значительно активизировала направление работы с футболистами украинского происхождения, которые родились или выступают в других странах. Ассоциация ищет игроков, которые имеют прямое украинское происхождение и потенциально могут представлять сборные Украины на международном уровне.

Одним из таких футболистов является Сергей Игнатков. Спиваковский сообщил, что все юридические и фактические вопросы по его привлечению уже полностью решены. Игнатков выступает за Сараево и ранее уже был задействован за сборную Боснии U-17, однако теперь может представлять Украину.

Журналист отдельно отметил физические данные молодого полузащитника. Игнатков имеет рост 189 см, что является серьезным преимуществом для игрока его амплуа. Он действует на позиции опорного хавбека и имеет регулярную игровую практику в чемпионате Боснии. Именно этот фактор может быть важным для сборной Украины U-19, которая готовится к выступлению на чемпионате Европы.

Еще одним футболистом, над привлечением которого работает УАФ, является Патрик Сикут. Он выступает в Англии за команду Питерборо U-21 и имеет украинские корни. Спиваковский назвал его игроком, способным закрыть сразу несколько позиций в центральной зоне полузащиты. По его словам, Сикут может действовать как на позиции шестерки, так и восьмого или десятого номера.

В то же время ситуация с Сикутом остается конкурентной с точки зрения выбора сборной. 19 мая футболист получил вызов на учебно-тренировочный сбор сборной Польши U-18, который должен пройти с 1 по 4 июня. Это может свидетельствовать о том, что польская федерация также следит за игроком и рассматривает его как потенциального кандидата для своих юношеских команд.

Сборная Украины U-19 в ближайшее время будет готовиться к выступлению на чемпионате Европы. Турнир пройдет в Уэльсе с 28 июня по 11 июля. На групповом этапе украинская команда сыграет против Хорватии, Сербии и Италии.

