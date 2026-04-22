Денис Седашов

Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал информацию о возможном возвращении на пост национальной сборной.

В комментарии ukrfootball.ua Маркевич был лаконичен, дав понять, что на данный момент официального процесса переговоров нет:

УАФ со мной не контактировала. Это все, что я могу сказать сейчас. Мирон Маркевич

Мирон Маркевич уже имеет опыт работы с главной командой страны. В 2010 году он провел у руля сборной 4 матча.

Напомним, что сегодня, 22 апреля, УАФ объявила о завершении сотрудничества с Сергеем Ребровым, который возглавлял команду с лета 2023 года. Теперь главным вопросом украинского футбола является имя нового наставника, который будет готовить сборную к следующим вызовам.

«Благодарен болельщикам». Какими были последние слова Реброва на посту главного тренера сборной Украины.