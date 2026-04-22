«УАФ со мной не контактировала»: Маркевич отреагировал на возможность заменить Реброва
Тренер прокомментировал слухи в СМИ
около 2 часов назад
Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал информацию о возможном возвращении на пост национальной сборной.
В комментарии ukrfootball.ua Маркевич был лаконичен, дав понять, что на данный момент официального процесса переговоров нет:
УАФ со мной не контактировала. Это все, что я могу сказать сейчас.
Мирон Маркевич уже имеет опыт работы с главной командой страны. В 2010 году он провел у руля сборной 4 матча.
Напомним, что сегодня, 22 апреля, УАФ объявила о завершении сотрудничества с Сергеем Ребровым, который возглавлял команду с лета 2023 года. Теперь главным вопросом украинского футбола является имя нового наставника, который будет готовить сборную к следующим вызовам.
