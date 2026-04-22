Сергей Стаднюк

22 квітня УАФ официально объявила о завершении сотрудничества с Сергеем Ребровым, который почти три года возглавлял сборную Украины. Его период работы оказался противоречивым: команда пережила и яркие матчи, и важные успехи, и болезненные провалы, а стиль игры постоянно вызывал дискуссии.

XSPORT.ua вспоминает, каким был путь специалиста во главе национальной команды.

Ребров возглавил национальную команду летом 2023 года. Уже дебютный матч против Германии подарил болельщикам осторожный оптимизм: Украина вела 3:1, демонстрировала интенсивность и смелость, но в итоге не удержала преимущество — 3:3. Несмотря на это, старт специалиста выглядел обнадеживающим.

В отборе на Евро-2024 Украина финишировала третьей в группе, где также играли Англия и Италия, но оставила положительное впечатление. Ничья 1:1 с англичанами и 0:0 с итальянцами показали конкурентоспособность команды. Особенно резонансным стал матч с Италией, после которого много говорили о неназначенном пенальти в конце встречи.

Прямую путевку на Евро добыть не удалось, поэтому пришлось идти через плей-офф. Там команда Реброва проявила характер, дважды отыгрываясь и одержав волевые победы над Боснией и Герцеговиной и Исландией — дважды по 2:1.

Сам Евро-2024 начался катастрофически: поражение 0:3 от Румынии оголило системные проблемы, а Андрей Лунин допустил две результативные ошибки. После этого первым номером сборной фактически стал Анатолий Трубин. Во втором туре Украина победила Словакию 2:1 и сохранила шансы на плей-офф. В решающем матче с Бельгией синьо-жовти сыграли 0:0, а Судаков под конец имел шанс вырвать победу.

В результате Украина набрала рекордные для себя четыре очка на групповом этапе чемпионата Европы, но все равно не вышла в плей-офф: все четыре команды квартета набрали одинаковое количество баллов, а решающей стала разница мячей. Именно разгром от Румынии оказался фатальным.

После Евро неудачно стартовала и кампания в Лиге наций: поражения от Албании и Чехии снова показали недостаток цельности, уверенности и стабильности. Осенью 2024 года команда собралась, набрала нужные очки и финишировала второй в группе, получив шанс побороться за выход в Дивизион А. Однако и здесь противоречивость работы Реброва проявилась максимально.

В первом матче плей-офф Украина сенсационно обыграла Бельгию 3:1 и подарила надежду на повышение в классе. Но в ответном матче осторожная тактика с пятью защитниками не сработала: Бельгия навязала свой темп и победила 3:0, оставив украинцев в Дивизионе B.

Неоднозначно сложился и отбор на чемпионат мира 2026 года. Украина брала обязательные очки, но в матчах против Франции оказалась неконкурентной, проиграв 0:2 и 0:4. Особенно болезненно восприняли второе поражение, в котором тренерский штаб применил масштабную ротацию. Хотя далее команда победила Исландию и заняла второе место, это снова означало плей-офф.

УАФ даже перенесла номинально домашние матчи в Испанию, чтобы избежать организационных рисков. Однако до потенциального финала против Польши дело не дошло: в полуфинале Украина безвольно проиграла Швеции 1:3 и потеряла шанс пробиться на мировое первенство.

Символом этого вылета для многих стала история с Матвеем Пономаренко. 20-летний нападающий дебютировал за сборную, выйдя на замену, и сразу забил. С учетом его хорошей клубной формы многие эксперты раскритиковалирешение не выпустить форварда с первых минут, увидев в этом очередное проявление чрезмерной осторожности Реброва.

В итоге Ребров покидает сборную без ощущения завершенной миссии. За это время команда показывала характер, добивалась важных побед и выходила на международный форум, но одновременно проваливала ключевые матчи, допускала тактические ошибки и каждый раз не делала решающего шага вперед. Именно осторожность и нежелание кардинально менять ход событий в критические моменты во многом и стали причиной такого финала.

Хотя контракт Реброва формально действовал еще несколько месяцев, УАФ решила не ждать его завершения. С 22 апреля он официально больше не является главным тренером сборной Украины. Впереди у национальной команды новый этап, а имя следующего наставника должны объявить позже.

