Сергей Разумовский

УАФ выиграла конкуренцию за 17-летнего футболиста английского Питерборо Патрика Сикута, который имел возможность выступать за юношеские сборные Украины и Польши.

Сегодня юношеская сборная Украины под руководством Дмитрия Михайленко собирается в Кракове, где начнет решающий этап подготовки к финальной стадии чемпионата Европы. В расширенном списке команды в настоящее время два футболиста больше, чем позволяет официальная заявка на турнир, так что тренерский штаб еще должен определиться с окончательным составом.

По информации «ТаТоТаке», в расположение украинской команды прибыли два натурализованных игрока. Речь идет о 19-летнем опорном полузащитнике Сергее Игнаткове, который представляет боснийское Сараево, а также 17-летнем Патрике Сикуте из английского Питерборо.

Сергей Игнатков. ФК Сараево

Особое внимание привлекает ситуация с Сикутом. Футболист имел выбор между Украиной и Польшей, поскольку его отец имеет польские корни, а мать является украинкой. Польская сторона также проявляла интерес к игроку и пригласила его на сбор национальной команды U18.

Тем не менее, Украинская ассоциация футбола сумела убедить семью футболиста выбрать именно украинскую сборную. Как сообщается, аргументы УАФ оказались сильнее, и семья Сикута приняла решение, что Патрик будет выступать за Украину.

Таким образом, юношеская сборная Украины получила перспективного игрока из системы английского клуба Питерборо, который выступает в Лиге 1. Его появление в лагере команды Михайленко может усилить конкуренцию перед финальной стадией чемпионата Европы.

Окончательную заявку на турнир тренерский штаб должен сформировать после подготовительного сбора в Кракове. Именно там станет понятно, кто из футболистов попадет в финальный список и будет представлять Украину на юношеском Евро.

Приняли эстафету от Боруссии. В другом клубе Бундеслиги также будет свой украинец.