Нападающий Жироны и сборной Украины Владислав Ванат рискует не сыграть в матче 26-го тура Ла Лиги против Сельты, который состоится 1 марта.

После поединка с Алавесом, который завершился со счетом 2:2, 24-летний форвард почувствовал дискомфорт. Из-за этого он не смог полноценно работать в общей группе команды Мичела.

По данным Futbolfantasy.com, украинец тренировался по индивидуальной программе, а окончательное решение о его участии во встрече с Сельтой будет принято непосредственно в день игры.

Помимо Ваната, отдельно от основной группы занимались вингер Брайан Хиль и полузащитник Тома Лемар, которые также получили небольшие повреждения.

В текущем сезоне чемпионата Испании Ванат провел 22 матча, отличившись восемью забитыми мячами и одной голевой передачей.