Сергей Разумовский

Нападающий Барселоны Ферран Торрес согласился на возможный переход в ПСЖ. Об этом сообщает журналист Sky Sport Лука Бендони.

По информации источника, испанский футболист заинтересован в смене клуба и готов продолжить карьеру во Франции. Потенциальный трансфер может состояться уже после завершения чемпионата мира-2026, где Торрес в настоящий момент выступает в составе сборной Испании.

Контракт Феррана с Барселоной действителен до лета 2027 года, однако продление соглашения сейчас выглядит маловероятным. Одним из факторов, который может повлиять на будущее игрока, являются трансферные планы каталонского клуба. Барселона, по сообщениям медиа, заинтересована в подписании вингера дортмундской Боруссии Карима Адееми.

В случае прихода нового атакующего футболиста конкуренция в линии нападения каталонцев может значительно возрасти, что может подтолкнуть Торреса к уходу. ПСЖ, в свою очередь, рассматривает испанца как вариант для усиления атаки после завершения мирового первенства.

В прошлом сезоне Ферран Торрес провел за Барселону 49 матчей во всех турнирах. На его счету 21 забитый мяч и три результативные передачи. Такие показатели сделали его одним из самых заметных игроков атакующей линии команды.

Несмотря на действующий контракт до 2027 года, ситуация вокруг будущего Торреса остается открытой. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 50 миллионов евро.

В настоящее время Торрес сосредоточен на выступлениях за сборную Испании на чемпионате мира-2026. На турнире он уже провел пять матчей и отметился одной результативной передачей. Вопрос о его клубном будущем, вероятно, будет решаться после завершения Мундиаля.