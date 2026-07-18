Сергей Разумовский

Бенфика проявляет интерес к опорному полузащитнику «Вест Хэма» Эдсону Альваресу, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

По его информации, португальский клуб подключился к борьбе за 28-летнего мексиканского футболиста. Также на игрока претендует Кёльн, который продолжает работать над возможным трансфером.

Немецкий клуб все еще надеется договориться о подписании Альвареса, однако на данный момент общая стоимость сделки остается слишком высокой для «козлов». Ранее сообщалось, что Кёльн активно изучает возможность приглашения мексиканского хавбека, который прошлый сезон провел в аренде в Фенербахче.

Пока неизвестно, какое именно предложение Бенфика готова сделать Вест Хэму за футболиста. В то же время португальское издание Record подает другую информацию: по его данным, лиссабонский клуб не заинтересован в трансфере Эдсона Альвареса.

Альварес выступает за Вест Хэм с августа 2023 года. Английский клуб приобрел его у Аякса за 38 миллионов евро. Контракт мексиканца с лондонцами действует до 30 июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро. В прошлом сезоне Эдсон Альварес провел 18 матчей за Фенербахче и отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что вратарь Бенфики Анатолий Трубин может перейти в ПСЖ.