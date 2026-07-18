Павел Василенко

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин может продолжить карьеру во французском ПСЖ. По информации Foot01.com, чемпион Франции рассматривает 24-летнего голкипера как одного из кандидатов на позицию основного вратаря.

Если трансфер состоится, Трубин станет одноклубником защитника сборной Украины Ильи Забарного, который уже выступает за парижский клуб.

Сообщается, что контракт украинца с Бенфикой содержит клаусулу в размере 100 миллионов евро. В то же время португальский клуб готов рассмотреть продажу вратаря за значительно меньшую сумму – около 20 миллионов евро, поскольку до завершения договора осталось два года.

Трубин перешел в Бенфику летом 2023 года и быстро стал основным голкипером команды. За это время он провел 149 официальных матчей, пропустил 144 мяча и 59 раз сохранил свои ворота «сухими».