Центральный защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный досрочно завершил матч 3-го тура Лиги чемпионов против Байера.

Кошмар для Забарного начался с 25-й минуты, когда после попадания мяча в его руку был назначен 11-метровый, который не реализовал Гримальдо.

На 37-й минуте встречи украинец проиграл позиционную борьбу нападающему Леверкузена Коффи, остановив проход противника не по правилам в штрафной ПСЖ.

Испанский рефери Хесус Хиль Мансано показал второе предупреждение Забарному, что уравняло составы обеих команд на поле.

После первого тайма в матче Байер - ПСЖ счет 1:4 в пользу действующего обладателя трофея.

