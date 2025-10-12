Павел Василенко

Футбольные чиновники ищут идеи для реформирования следующего соревнования. На этот раз они изучают систему квалификации чемпионата Европы.

Годами квалификация на крупные турниры в Европе проходила по одному и тому же формату. Участников делят на несколько групп во время жеребьевки. Команды, занявшие лучшие места, выходят непосредственно к соответствующим турнирам. Команды, занявшие вторые места, обеспечивают себе место в плей-офф.

Многие утверждают, что эта система устарела. Важно, что такие мнения высказываются и в УЕФА. Это признал президент организации Александер Чеферин. По его мнению, формат чемпионата Европы является оптимальным, но квалификационные раунды можно было бы улучшить.

«Они могут выглядеть иначе. Мы не будем добавлять матчи, но создадим более интересный формат. Именно об этом мы думаем», – сказал Чеферин.

Президент УЕФА не предоставил никаких подробностей. Daily Mail предполагает, что одна из идей заключается в том, чтобы провести квалификационный раунд подобно этапу лиги европейских соревнований. Однако пока что это лишь слухи.

УЕФА мог бы рассмотреть возможность копирования квалификационных моделей других своих соревнований, таких как Лига наций УЕФА или Лига чемпионов УЕФА.

Формат Лиги наций подразумевает систему повышения и понижения в классе, при этом в новой Лиге чемпионов команды играют по шесть матчей один раз, в отличие от предыдущей модели стандартного формата группового этапа, где матчи проходят дома и на выезде.

С 2026 года международных перерывов точно будет меньше. ФИФА решила объединить сентябрьские и октябрьские перерывы в одно трехнедельное окно для матчей национальных сборных. Национальные сборные должны сыграть четыре матча в течение этого периода.

Чемпионат Европы 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии. В турнире примут участие двадцать четыре команды.