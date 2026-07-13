Сергей Разумовский

Два представителя сборной Украины U-19 получили индивидуальное признание после юношеского Евро-2026. УЕФА включил Данила Малова и Павла Люсина в символическую команду лучших футболистов турнира, о чем сообщила пресс-служба организации.

The UEFA Technical Observer Group have confirmed the #U19EURO Team of the Tournament ✅



➡️ https://t.co/EVZ26PDykL pic.twitter.com/lpxgcQgsNw — UEFA Men's Youth (@UEFAMensYouth) July 13, 2026

Малов, который на клубном уровне выступает за люблянскую Олимпию, был одним из самых стабильных игроков украинской команды. Левый защитник провел без замен все матчи сборной на чемпионате и помог команде дойти до полуфинала. В УЕФА отдельно обратили внимание на его физическую силу, выносливость и способность работать по всей бровке. Защитник активно подключался к атакам, своевременно открывался в свободные зоны, поддерживал партнеров в финальной трети поля и за четыре матча выполнил четыре ключевые передачи.

Не менее заметным был и хавбек киевского Динамо Павел Люсин. Он завершил турнир с одним забитым мячом и тремя ассистами. Уже в первой игре против Хорватии полузащитник помог Украине отыграться, отдав голевую передачу на Богданова при счете 0:1, а в конце встречи сам отличился голом. В групповом раунде Люсин ассистировал в каждом матче, а без результативной передачи остался лишь в полуфинале против Германии.

УЕФА выделил креативность украинского полузащитника, его уверенность под прессингом и умение находить передачи, которые разрезают оборонительные линии соперника. Именно эти качества стали важными для успешного выступления команды Дмитрия Михайленко.

На групповом этапе Украина U-19 одержала три победы: над Хорватией 3:1, Сербией 2:1 и Италией 1:0. Выход в полуфинал также принес команде путевку на чемпионат мира-2027 U-20.

В борьбе за финал украинцы уступили Германии 1:2, хотя именно они первыми открыли счет. Соперник дважды забил в компенсированное время к обоим таймам.