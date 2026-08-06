УЄФА опубликовала официальное заявление по поводу обострения отношений с ФИФА. Европейское футбольное сообщество подчеркнуло, что национальные ассоциации чётко определили условия, при которых они готовы продолжать участие в турнирах под эгидой международной федерации.

Национальные ассоциации УЕФА очень четко определили условия, при которых они не будут участвовать в турнирах ФИФА. Во-первых, должны быть отозваны предложения по продаже прав на главные футбольные турниры. Во-вторых, необходимо предоставить гарантии, что подобные попытки исказить футбол таким образом больше никогда не повторятся.

Эти условия не были выполнены. Кроме того, УЕФА в своем заявлении в субботу абсолютно ясно дала понять, что утратила доверие к президенту ФИФА Джанни Инфантино. Эта позиция остается неизменной.

Объявление, сделанное в среду, о том, что некоторые люди, которые работают на президента ФИФА (и чья карьера зависит от его благосклонности), соглашаются с ним, ничего не меняет.