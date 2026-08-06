Павел Василенко

Совет ФИФА по итогам заседания в Рабате выразил полную поддержку президенту организации Джанни Инфантино, несмотря на недавний скандал вокруг планов приватизации части коммерческих прав чемпионата мира.

Кризисная встреча завершилась тем, что в организации уже охарактеризовали как «мир в Рабате». Несмотря на критику со стороны УЕФА, КОНКАКАФ, АФК и отдельных представителей футбольного сообщества, Инфантино сохранил доверие руководства мирового футбола.

Одним из главных итогов заседания стало официальное извинение руководства ФИФА за ошибки при подготовке проекта по вовлечению частных инвесторов в коммерциализацию чемпионата мира.

В совместном письме, подписанном Джанни Инфантино и генеральным секретарем Маттиасом Графстрёмом, отмечается, что организация признает допущенные просчеты и гарантирует, что подобные ситуации больше не повторятся.

Также в ФИФА сообщили, что проведут внутренний анализ процесса принятия решений, а соответствующий отчет представят на следующем заседании Совета.

В руководстве организации подчеркнули, что любые изменения такого масштаба могут быть реализованы только после одобрения всеми 211 национальными ассоциациями и Советом ФИФА. В то же время было признано, что члены организации не должны были оставаться в стороне от процесса обсуждения.

Несмотря на извинения, ФИФА заявила, что не допустит дальнейших обвинений в адрес руководства относительно добропорядочности или нарушения процедур.

В заявлении также подчеркивается, что все действия организации осуществлялись в соответствии с действующими регламентами ФИФА, а по итогам заседания члены Совета выразили единодушную поддержку президенту Джанни Инфантино, генеральному секретарю и администрации организации.