Стало официально известно, сыграет ли Судаков в матче с Азербайджаном
Накануне лидер сборной Украины не смог продолжить игру в матче с Исландией
35 минут назад
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков получил травму в матче третьего тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии (5:3). В конце первого тайма хавбек Бенфики не смог продолжить игру и был заменен на Назара Волошина.
Главный тренер Сергей Ребров после игры не хотел спешить с выводами относительно травмы плеча Судакова. При этом, известный спортивный врач констатировал, что это минимум ставит под вопрос участие в следующей игре с Азербайджаном.
Неутешительные прогнозы оправдались. Хавбек не поможет «сине-желтым» в игре четвертого тура. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.
К сожалению, для меня этот сбор завершился. Надеюсь на быстрое восстановление. Желаю ребятам победы в следующем матче.
Напомним, сборная Украины набрала четыре очка в турнирной таблице группы D. Это позволило «сине-желтым» опередить Исландию и выйти на вторую позицию. Лидер квартета – Франция.
