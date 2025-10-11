Сергей Стаднюк

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков получил травму в матче третьего тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии (5:3). В конце первого тайма хавбек Бенфики не смог продолжить игру и был заменен на Назара Волошина.

Главный тренер Сергей Ребров после игры не хотел спешить с выводами относительно травмы плеча Судакова. При этом, известный спортивный врач констатировал, что это минимум ставит под вопрос участие в следующей игре с Азербайджаном.

Неутешительные прогнозы оправдались. Хавбек не поможет «сине-желтым» в игре четвертого тура. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

К сожалению, для меня этот сбор завершился. Надеюсь на быстрое восстановление. Желаю ребятам победы в следующем матче. Георгий Судаков

Напомним, сборная Украины набрала четыре очка в турнирной таблице группы D. Это позволило «сине-желтым» опередить Исландию и выйти на вторую позицию. Лидер квартета – Франция.