Сергей Стаднюк

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после победы в матче третьего тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии (5:3) ответил на вопросы о травме Георгия Судакова. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

❓ Кадровый вопрос, как себя чувствует Георгий Судаков, которого заменили? А также Анатолий Трубин, которому также понадобилась помощь врачей.

В тій ситуації, коли ми залишилися вдесятьох, треба було просто вибити м'яч, і Анатолій це зробив. Що стосується Судакова, так — це для нас втрата. Сподіваюся, він відновиться до наступної гри, але зараз у мене немає інформації від лікарів. Сергій Ребров

Напомним, Судаков в матче против Исландии провел на поле только около 35 минут из-за травмы плеча. На 39-й минуте его заменил Назар Волошин. Некоторое время «сине-желтые» провели в меньшинстве.

Также Ребров прокомментировал ход матча с Исландией.