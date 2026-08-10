Официально: Ливерпуль усилился защитником Барселоны Араухо
Уругваец будет играть на правах аренды
Защитник Рональд Араухо стал игроком Ливерпуля. Уругваец будет выступать за английский клуб на правах аренды до завершения сезона-2026/2027.
О трансфере сообщила пресс-служба мерсисайдцев в социальной сети X:
Мы договорились об аренде Рональда Араухо из Барселоны на сезон 2026/2027 при условии успешного получения разрешения на работу и прохождения международного согласования.
В прошлом сезоне уругваец провел за испанский клуб 38 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами.
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