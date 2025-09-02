Владимир Кириченко

Известный британский специалист Шейн Макгигэн поделился мыслями о карьере бывшего чемпиона в трех дивизионах украинца Василия Ломаченко.

Цитирует Макгигэна boxingnewsonline.net.

Вы сказали, что он, возможно, лучший боец, которого вы видели. Считаете ли вы, что Ломаченко получает достаточно признания от боксерского сообщества?

«Абсолютно нет. Я думаю, если бы он перешел в профессионалы после золота в Пекине 2008 года, он стал бы лучшим боксером всех времен. Но думаю, что он затянул бы карьеру слишком долго, как это случилось с Роем Джонсом-младшим. Очевидно, бизнесмены вроде Мэйвезера никогда не позволяли себе упасть, но были феноменальные бойцы, такие как Джеймс Тони, Рой Джонс-младший и Шугар Рэй Леонард, которые выступали слишком долго, и это немного испортило их наследие.

Поскольку Ломаченко начал в профи так поздно, он пытался ускорить путь и наткнулся на раннее поражение (от Орландо Салидо – прим.). Потом у него были несколько поражений в конце карьеры, которых у него вообще не должно было быть. Я считаю, что он победил Хэйни, но даже так в его рекорде не должно было быть этих поражений, потому что если бы он был хотя бы близок к своему пику, он бы уничтожил этих соперников».

Ломаченко провел последний бой в мае 2024 года, победив Камбососа. В июне 2025-го он объявил о завершении карьеры.

Напомним, Ломаченко был приглашен на конвенцию WBO в Колумбии.