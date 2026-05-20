Сергей Разумовский

После чемпионата Европы 2028 года УЕФА введет новый формат для Лиги наций и европейской квалификации. Об этом сообщает пресс-служба Европейского футбольного союза.

Начиная с розыгрыша Лиги наций-2028/29, турнир перейдет от нынешней системы с четырьмя лигами к формату с тремя лигами по 18 команд. Каждая лига будет состоять из трех групп по шесть сборных.

В рамках группового этапа команды проведут по шесть матчей против пяти разных соперников. Сборные будут играть по одному матчу дома или на выезде против команд из разных корзин, а также два матча — дома и на выезде — против соперника из своей корзины.

Так как в УЕФА входят 55 национальных ассоциаций, в Лиге C будет одна группа из семи команд. Матчи в этой группе начнутся на одно международное окно раньше.

При этом ключевые элементы нынешнего формата Лиги наций останутся неизменными. Сохранятся четвертьфиналы, финальный турнир с участием четырех команд, а также стыковые матчи за повышение и понижение в классе.

Изменится и формат европейской квалификации. Она получит многоуровневую структуру. Лига 1 будет состоять из 36 команд, которые будут представлять Лиги A и B Лиги наций. Лига 2 будет включать остальные 18 или 19 сборных.

В Лиге 1 будет сформировано три группы по 12 команд. Команды распределят на три корзины по 12 сборных. Каждая команда проведет по шесть матчей — дома или на выезде — против шести разных соперников, по два из каждой корзины. Такой принцип будет похож на формат, который УЕФА уже использует в клубных еврокубках.

Лига 2 будет проводиться по схеме, подобной Лиге C в Лиге наций: три группы по шесть команд или одна группа из семи сборных.

Отдельно отмечается, что команды стран-хозяек, которые автоматически получат место в финальной стадии турнира, также примут участие в европейской квалификации. Это нужно для определения их положения в следующем розыгрыше Лиги наций.

Прямые путевки в финальную часть получат лучшие команды каждой группы Лиги 1. Остальные места будут распределены через систему стыковых матчей, в которой шанс на выход также получат сборные из Лиги 2.

