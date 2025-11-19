Бывший футболист сборной Украины и глава Профсоюза футболистов Нидерландов (VVCS) Евгений Левченко в эксклюзивном интервью Xsport проанализировал заключительный матч квалификации ЧМ-2026 против Исландии (2:0)

Наша сборная понемногу приучила нас к американским горкам, вытаскивая себя из непростых ситуаций. С первой и до последней минуты было заметно, что игру с Исландией мы не отдадим. Это был наш вечер. Такие победы всегда добавляют уверенности команде, когда ты можешь даже такие сложные матчи вытаскивать для себя.

Сейв Трубина - шикарный полный! Толя вытащил нас за уши в этот плей-офф. Если бы мы тогда пропустили, я не знаю, как это на нас бы повлияло. Трудно было бы что-то изменить за 10 минут. Игра валидольная, как всегда, но играли с желанием и заряженностью на этот поединок. Я много критиковал сборную за отсутствие эмоций в глазах.

Цыганков вышел и напомнил всем, насколько квалифицированным игроком он является, когда его болячки не донимают. Это был один из самых ярких перформансов Виктора, доказав, что он может играть на топовом уровне, - рассказал Левченко.