Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал о своем состоянии перед решающим матчем отбора чемпионата мира 2026 года против Дании, который завершился победой шотландцев 4:2, что позволило его команде квалифицироваться на мировой первенство. Его слова приводит официальный сайт УЕФА со ссылкой на ВВС Scotland.

Я проснулся сегодня утром, и как тренер ты обычно просыпаешься с ощущением тяжести в теле. Сегодня утром этого не было, и я подумал: вау, как странно. Я думал, что со мной что-то не так. Но это потому, что я так доверяю своим игрокам.

Мы прошли долгий путь. Я говорил с ними об этом перед матчем, о том, что это та возможность, которую мы ждали. Вот это вечер, правда. Мы и раньше были близки к чемпионату мира. Оглядываясь на игру с Украиной, понимаешь, что в тот день мы, наверное, растерялись. Мы не играли так свободно.