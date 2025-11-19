Тренер Шотландии Кларк: «Мы и раньше были близки к чемпионату мира, но в матче с Украиной стушевались».
Тренер поделился эмоциями после решающего матча отбора ЧМ-2026 против Дании
27 минут назад
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал о своем состоянии перед решающим матчем отбора чемпионата мира 2026 года против Дании, который завершился победой шотландцев 4:2, что позволило его команде квалифицироваться на мировой первенство. Его слова приводит официальный сайт УЕФА со ссылкой на ВВС Scotland.
Я проснулся сегодня утром, и как тренер ты обычно просыпаешься с ощущением тяжести в теле. Сегодня утром этого не было, и я подумал: вау, как странно. Я думал, что со мной что-то не так. Но это потому, что я так доверяю своим игрокам.
Мы прошли долгий путь. Я говорил с ними об этом перед матчем, о том, что это та возможность, которую мы ждали. Вот это вечер, правда. Мы и раньше были близки к чемпионату мира. Оглядываясь на игру с Украиной, понимаешь, что в тот день мы, наверное, растерялись. Мы не играли так свободно.
Напомним, сборная Шотландии в 2022 году уступила Украине в полуфинале стыковых матчей отбора на ЧМ в Катаре. Команда Сергея Реброва тогда победила на выезде 3:1 благодаря голам Ярмоленко, Яремчука и Довбика.