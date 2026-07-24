Сергей Разумовский

Украинские клубы провели непростой еврокубковый неделя, по итогам которой наша страна потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА. Сразу три представителя Украины боролись за важные очки в квалификации европейских турниров, однако одержать победу удалось далеко не всем.

Параллельно свои матчи проводили команды из стран, которые непосредственно конкурируют с Украиной в рейтинге. Именно их результаты существенно повлияли на итоговое расположение сборных в таблице.

Украинские клубы набрали всего одно очко из трех возможных. Полесье сыграло вничью с Копенгагеном — 3:3, а ЛНЗ завершил свой матч против Гента без забитых мячей — 0:0. Эти два результата позволили Украине добавить к рейтингу 0,25 балла, что составляет треть от максимального показателя за неделю.

Третий украинский участник еврокубковой недели — Динамо — не смог пополнить национальную копилку. Киевская команда уступила греческому ПАОК с счетом 2:3. Из-за этого Украина не воспользовалась возможностью приблизиться к ближайшим конкурентам и вместо этого потеряла позицию в рейтинге.

По итогам игровой недели Украину обошла Австрия, которая вернулась на место выше в таблице коэффициентов. Такой развитие событий был полностью ожидаемым, ведь все три австрийских клуба одержали победы в своих матчах.

Штурм, Рапид и Аустрия продемонстрировали максимальный результат, выиграв все три поединка. Хотя эти команды не принадлежат к европейским грандам, они имеют достаточный опыт выступлений в международных турнирах, хорошо организованы и способны стабильно проходить ранние квалификационные этапы.

Благодаря трем победам Австрия за одну неделю увеличила свое преимущество над Украиной на 0,35 балла. Этот отрыв стал достаточным для того, чтобы австрийцы обошли нашу страну в таблице коэффициентов.