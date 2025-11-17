«Украина съела центр поля». Эксперт разобрал матч отбора на ЧМ с Исландией
Команда Реброва собралась в решающий момент
около 3 часов назад
Комментатор Александр Новак оценил игру сборной Украины в заключительном матче квалификации ЧМ-2026 против Исландии (2:0).
Ребров выиграл матч против Исландии благодаря поражению от Франции. Тот факт, что почти весь основной состав готовился конкретно к матчу против Исландии, позволил реализовать главную идею, что открыла путь к победе - активно и высоко накрывать соперника. Оба тренера хорошо проанализировали первый матч и проделали хорошую работу над ошибками. Исландцы закрыли левую ногу Малиновского и забрали все катбеки. А украинцы благодаря имеющимся силам постоянно сидели на ноге у Гаральдссона, который строит игру у исландцев + очень плотно сыграли против Гудмундссона.
Эта победа над Исландией была куда более структурированной, чем гостевой матч. Но здесь была возможность создать себе преимущество в физических кондициях. В плей-офф такого уже не будет.
Теперь для absolute cinema в плей-офф должна выпасть Румыния, - написал Новак в Telegram.
Сборная Украины уверенно обыграла Исландию и со второго места вышла в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Следующий соперник сине-желтых определится путем жеребьевки.