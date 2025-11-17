Бывший главный тренер Волыни Виталий Кварцяный в интервью сайту «Украинский футбол» оценил шансы сборной Украины в плей-офф.

«Там все команды боевые, пока не из чего выбирать, с кем было бы хорошо, с кем не очень. Да и матч против Исландии дал надежду, показал, что по потенциалу сборная Украины может добавлять. Наши ребята могут играть на равных почти с любым соперником.

Вспомним, как мы играли с Италией в отборе на Евро-2024 решающую игру (0:0), завершили вничью, но там был чистейший пенальти за фол против Мудрика, который что-то не дал судья...»