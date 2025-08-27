Павел Василенко

Молодежная сборная Словакии близка к тому, чтобы получить нового перспективного исполнителя. Речь идет о 19-летнем Артуре Мушаке — уроженце Ужгорода с венгерским паспортом, который в настоящее время выступает за МФК Земплин Михаловце.

Футболист уже стал ключевой фигурой в своем клубе, пройдя все юношеские ступени и закрепившись в первой команде. В пятом туре чемпионата Словакии Мушак заменил на поле легенду клуба Игоря Жофчака и вскоре забил свой четвертый гол за Михаловце – эффектным ударом сравнял счет в матче с Слованом Братислава (1:1).

Словацкая футбольная ассоциация подтвердила интерес к талантливому полузащитнику, однако вопрос гражданства еще в процессе решения.

«Артур – универсальный игрок, который владеет обеими ногами, выполняет стандарты, имеет отличное видение поля и дриблинг. Он уверен в себе и может стать настоящим открытием для сборной Словакии», – отметил наставник Михаловце Антон Шолтис.

На счету Мушака 39 матчей за первую команду Михаловце, 4 забитых мяча и 3 ассиста. Его статистика и быстрый прогресс позволяют говорить, что талант из Ужгорода уже готов подняться на более высокий уровень – на этот раз, возможно, под флагом Словакии.