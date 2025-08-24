Павел Василенко

Сборная Украины уже в сентябре стартует в квалификации к чемпионату мира-2026. Впереди – чрезвычайно тяжелые испытания: матчи против действующего вице-чемпиона мира Франции и Азербайджана.

И, похоже, Сергей Ребров готовит для болельщиков приятный сюрприз. Главный тренер национальной команды планирует доверить шанс сразу двум новичкам. Как стало известно, вызов в лагерь сине-желтых получил центральный защитник Динамо Тарас Михавко. Вместе с ним в заявке киевлян оказались и более опытные игроки – Александр Тимчик, Николай Шапаренко и Владислав Ванат.

Не остался без внимания и Шахтер. По информации журналиста Игоря Бурбаса, в сборную пригласили молодого полузащитника «горняков» Олега Очеретька, который в прошлом сезоне играл в аренде за львовские Карпаты.

Таким образом, в сентябрьских матчах мы вполне можем увидеть дебюты двух перспективных игроков, которые лишь начинают писать свою историю в национальной команде.

Украина — Франция состоится 5 сентября во Вроцлаве (Польша), а уже 9-го числа сине-желтые отправятся в гости к Азербайджану.