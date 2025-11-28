УЄФА оприлюднив оновлену таблицю коефіцієнтів асоціацій за підсумками виступів клубів у сезоні 2025–2026. У ній враховуються результати за останні п’ять років, а саме цей рейтинг визначає кількість місць країни в єврокубках та етапи, з яких розпочинаються команди.

Україна розпочала поточний цикл із рекордно низької 28-ї позиції, проте після матчів кваліфікації змогла обійти Росію. Станом на 28 листопада українська асоціація піднялася на 25-те місце.

Хто представляв Україну в євросезоні

У кампанії 2025–2026 на євроарені виступають чотири клуби. У четвер, 28 листопада, у Лізі конференцій Динамо поступилося Омонії (0:2), а Шахтар здолав Шемрок Роверс (2:1).

Шахтар — 12 очок

Динамо — 5 очок

Полісся — 2 очки (вилетіло)

Олександрія — 0 очок (вилетіла)

Загальний показник країни формується шляхом ділення суми очок усіх представників на кількість клубів, що стартували у сезоні.

№ Країна 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Сума Клуби (старт / залишилось) 1 Англія 21.000 23.000 17.375 29.464 10.944 101.783 9 / 9 2 Італія 15.714 22.357 21.000 21.875 9.571 90.517 7 / 7 3 Іспанія 18.428 16.571 16.062 9.250 84.203 8 / 8 4 Германия 16.214 17.125 19.357 18.421 9.857 80.974 7 / 7 5 Франция 18.416 12.583 16.250 17.928 8.267 73.444 7 / 7 6 Нидерланды 19.200 13.500 10.000 15.250 6.750 64.700 6 / 6 7 Португалия 12.916 12.500 11.000 16.250 9.400 62.066 5 / 3 8 Бельгия 6.600 14.200 14.400 15.650 6.900 57.750 5 / 3 9 Турция 6.700 11.800 12.000 10.300 6.675 47.475 5 / 3 10 Чехия 6.700 6.750 13.500 10.550 6.800 44.300 5 /4 11 Греция 8.000 2.125 11.400 12.687 7.100 41.312 5 / 4 12 Польша 4.625 7.750 6.875 11.750 9.375 40.375 4 / 4 13 Норвегия 7.625 5.750 8.000 11.812 5.200 38.387 5 / 2 14 Дания 7.800 5.900 8.500 7.656 8.125 37.981 4 / 2 15 Швейцария 7.750 8.500 5.200 7.050 4.600 33.100 5 / 3 16 Австрия 10.400 4.900 4.800 9.650 3.100 32.850 5 / 3 17 Кипр 4.125 5.100 3.750 10.562 9.250 32.787 4 / 3 18 Шотландия 7.900 3.500 6.400 9.250 3.400 30.450 5 / 3 19 Швеция 5.125 6.250 1.875 11.375 4.750 29.375 4 / 2 20 Израиль 6.750 6.250 8.750 2.875 2.875 27.500 4 / 1 21 Хорватия 6.000 3.375 5.875 5.875 3.750 24.875 4 / 2 22 Румыния 2.250 6.250 3.250 7.750 5.000 24.500 4 / 2 23 Венгрия 2.750 5.875 4.500 6.625 4.625 24.375 4 / 1 24 Сербия 9.500 5.375 1.400 3.725 3.375 23.375 4 / 1 **25 Украина** 4.200 5.700 4.100 3.600 4.750 22.350 4 / 2 26 Азербайджан 4.375 4.000 5.875 2.875 5.125 22.250 4 / 1 27 Словения 3.000 2.125 3.875 9.093 4.125 22.218 4 / 1 28 Словакия 4.125 6.000 5.000 4.625 2.125 21.875 4 / 1 29 Болгария 3.375 4.500 4.375 3.625 3.750 19.625 4 / 1 30 Россия 5.300 4.333 4.333 4.333 0.000 18.299 0 / 0

Главная задача — подняться как минимум на 22-ю позицию по итогам сезона 2025–2026. Это позволит чемпиону УПЛ стартовать в Лиге чемпионов, а вице-чемпиону — в Лиге Европы со 2-го, а не 1-го квалификационного раунда.

Чтобы вернуть себе пять мест в еврокубках, Украине необходимо подняться до топ-15 рейтинга.

Также важно не опуститься ниже 29-го места, так как это изменит стартовую стадию для представителя страны в Лиге конференций.