Украина занимает 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА
Что означает текущая позиция для представительства в еврокубках
2 дня назад
УЄФА оприлюднив оновлену таблицю коефіцієнтів асоціацій за підсумками виступів клубів у сезоні 2025–2026. У ній враховуються результати за останні п’ять років, а саме цей рейтинг визначає кількість місць країни в єврокубках та етапи, з яких розпочинаються команди.
Україна розпочала поточний цикл із рекордно низької 28-ї позиції, проте після матчів кваліфікації змогла обійти Росію. Станом на 28 листопада українська асоціація піднялася на 25-те місце.
Хто представляв Україну в євросезоні
У кампанії 2025–2026 на євроарені виступають чотири клуби. У четвер, 28 листопада, у Лізі конференцій Динамо поступилося Омонії (0:2), а Шахтар здолав Шемрок Роверс (2:1).
Шахтар — 12 очок
Динамо — 5 очок
Полісся — 2 очки (вилетіло)
Олександрія — 0 очок (вилетіла)
Загальний показник країни формується шляхом ділення суми очок усіх представників на кількість клубів, що стартували у сезоні.
№
Країна
21/22
22/23
23/24
24/25
25/26
Сума
Клуби (старт / залишилось)
1
Англія
21.000
23.000
17.375
29.464
10.944
101.783
9 / 9
2
Італія
15.714
22.357
21.000
21.875
9.571
90.517
7 / 7
3
Іспанія
18.428
16.571
16.062
9.250
84.203
8 / 8
4
Германия
16.214
17.125
19.357
18.421
9.857
80.974
7 / 7
5
Франция
18.416
12.583
16.250
17.928
8.267
73.444
7 / 7
6
Нидерланды
19.200
13.500
10.000
15.250
6.750
64.700
6 / 6
7
Португалия
12.916
12.500
11.000
16.250
9.400
62.066
5 / 3
8
Бельгия
6.600
14.200
14.400
15.650
6.900
57.750
5 / 3
9
Турция
6.700
11.800
12.000
10.300
6.675
47.475
5 / 3
10
Чехия
6.700
6.750
13.500
10.550
6.800
44.300
5 /4
11
Греция
8.000
2.125
11.400
12.687
7.100
41.312
5 / 4
12
Польша
4.625
7.750
6.875
11.750
9.375
40.375
4 / 4
13
Норвегия
7.625
5.750
8.000
11.812
5.200
38.387
5 / 2
14
Дания
7.800
5.900
8.500
7.656
8.125
37.981
4 / 2
15
Швейцария
7.750
8.500
5.200
7.050
4.600
33.100
5 / 3
16
Австрия
10.400
4.900
4.800
9.650
3.100
32.850
5 / 3
17
Кипр
4.125
5.100
3.750
10.562
9.250
32.787
4 / 3
18
Шотландия
7.900
3.500
6.400
9.250
3.400
30.450
5 / 3
19
Швеция
5.125
6.250
1.875
11.375
4.750
29.375
4 / 2
20
Израиль
6.750
6.250
8.750
2.875
2.875
27.500
4 / 1
21
Хорватия
6.000
3.375
5.875
5.875
3.750
24.875
4 / 2
22
Румыния
2.250
6.250
3.250
7.750
5.000
24.500
4 / 2
23
Венгрия
2.750
5.875
4.500
6.625
4.625
24.375
4 / 1
24
Сербия
9.500
5.375
1.400
3.725
3.375
23.375
4 / 1
**25
Украина**
4.200
5.700
4.100
3.600
4.750
22.350
4 / 2
26
Азербайджан
4.375
4.000
5.875
2.875
5.125
22.250
4 / 1
27
Словения
3.000
2.125
3.875
9.093
4.125
22.218
4 / 1
28
Словакия
4.125
6.000
5.000
4.625
2.125
21.875
4 / 1
29
Болгария
3.375
4.500
4.375
3.625
3.750
19.625
4 / 1
30
Россия
5.300
4.333
4.333
4.333
0.000
18.299
0 / 0
Главная задача — подняться как минимум на 22-ю позицию по итогам сезона 2025–2026. Это позволит чемпиону УПЛ стартовать в Лиге чемпионов, а вице-чемпиону — в Лиге Европы со 2-го, а не 1-го квалификационного раунда.
Чтобы вернуть себе пять мест в еврокубках, Украине необходимо подняться до топ-15 рейтинга.
Также важно не опуститься ниже 29-го места, так как это изменит стартовую стадию для представителя страны в Лиге конференций.
Поделиться