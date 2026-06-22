Сергей Разумовский

Шахтёр продолжает изучать варианты усиления опорной зоны и рассматривает сразу нескольких кандидатов на эту позицию. О возможных трансферных планах чемпионов УПЛ рассказал ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

По информации источника, донецкий клуб может активировать клаусулу полузащитника Харькова Ивана Калюжного. 28-летний опорник находится в сфере интересов горняков, а в его действующем контракте прописаны несколько вариантов суммы отступных.

Сообщается, что в соглашении Калюжного предусмотрены три разные суммы клаусулы, которые меняются в зависимости от определенных условий или периода. В настоящее время эта сумма должна вырасти до 4 миллионов евро, что может повлиять на решение Шахтёра относительно потенциального трансфера.

В то же время донецкий клуб рассматривает и альтернативный вариант. Шахтёр также интересуется опорным полузащитником Кривбаса Андрусвом Араухо, который может обойтись клубу дешевле.

По данным «ТаТоТаке», активация клаусулы Араухо обойдётся приблизительно на 1 миллион евро меньше, чем возможный трансфер Калюжного. Таким образом, Шахтёр фактически оценивает два варианта для усиления центра поля и должен определить, какой из них является более выгодным с спортивной и финансовой точек зрения.

В ближайшее время станет понятно, перейдёт ли интерес «горняков» в конкретные переговоры и готов ли клуб активировать одну из прописанных в контрактах клаусул.