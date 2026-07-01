Павел Василенко

Пресс-служба Карпат сообщила о подписании контракта по схеме 3+1 с форвардом Назарием Русиным.

Напомним, что последним клубом Русина был Сандерленд, но в сезоне 2025/26 он на правах аренды выступал за Арку (Гдыня), за которую провел 25 матчей и забил четыре мяча.

Последним украинским клубом в карьере Русина была Заря. В сентябре 2023 года Сандерленд приобрел футболиста за 2,5 миллиона евро.

Карпаты в прошлом сезоне заняли девятое место в таблице УПЛ, набрав 41 балл за 30 встреч.