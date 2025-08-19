Состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором будут соревноваться норвежский Русенборг и немецкий Майнц.

Игра пройдет на стадионе Леркендаль в Тронхейме и начнется в 19:00 по киевскому времени. Накануне стало известно, что на матче будет работать украинская бригада арбитров.

Главным судьей назначен Алексей Деревинский, а на линиях ему помогут Семен Шлончак и Алексей Миронов. Четвертым арбитром выступит Клим Заброда, а за работу системы VAR будут отвечать Виктор Копиевский и Николай Балакін.

В предыдущем раунде Русенборг прошел шведский Хаммарбю по сумме двух матчей (0:0, 1:0), а до этого разгромил литовскую Бангу (2:0, 5:0). Майнц же пропускал предыдущие стадии Лиги конференций и провел лишь один официальный матч - в Кубке Германии против Дрездена, который закончился победой со счетом 1:0.