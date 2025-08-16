Нигерийский вингер Бенито в своих соцсетях трогательно попрощался с киевским Динамо.

Вау, даже не знал, с чего начать. Прежде всего хочу сказать спасибо и «дякую» на украинском всей Украине, всем украинцам, болельщикам Динамо, работникам клуба и всем моим партнерам по команде за все эти годы – за теплый прием, любовь и поддержку, которую я чувствовал с первого дня. Для меня было честью носить футболку и играть за этот прекрасный и легендарный клуб Динамо Киев.

Я провел полдесятилетия в этом великом клубе, и мы прошли долгий путь – и победы, и поражения. От доковидных и послековидных времен до войны… мы все вместе стали сильнее и выстояли. Вечная память всем воинам, которые отдали свои жизни, защищая страну, – вы настоящие герои 💛💙.

Если начну писать или рассказывать все, получится целая книга. Все, что могу сейчас сказать, – огромное спасибо. И я не говорю прощай, а говорю до встречи и желаю всего наилучшего команде, болельщикам Динамо Киев и Украине как государству – мы все преодолеем. Это было не только про футбол, но и про жизнь здесь. Украина – мой второй дом, ведь я теперь тоже украинец, Бенитенко.

Спасибо и Слава Украине!