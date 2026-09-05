ПСЖ не может победить после трех туров. Команда Заборонного дома проиграла Монако
Украинец на поле так и не появился
Действующий чемпион Франции и Европы ПСЖ продолжает неудачно играть в новом сезоне Лиги 1. В третьем туре парижане на своем поле уступили Монако со счетом 1:2, потерпев первое поражение в чемпионате. Таким образом, команда Луиса Энрике после трех матчей остается без побед и имеет лишь два очка.
Хозяева открыли счет на 31-й минуте. Хвича Кварацхелия выполнил подачу, а Маркиньос удачно сыграл в штрафной площади и отправил мяч в ворота Монако.
После перерыва команда из Княжества совершила камбэк. На 58-й минуте Флавио Назинью восстановил равновесие, а еще через 14 минут Станис Идумбо забил второй гол Монако и вывел гостей вперед.
До финального свистка счет больше не изменился. Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный провел весь матч в запасе.
Монако добился третьей победы подряд и с девятью очками возглавил турнирную таблицу. В то же время ПСЖ остался с двумя баллами и опустился на 12-ю позицию.
В следующем туре парижане отправятся в гости к Бресту, тогда как Монако сыграет на выезде против Страсбура.
Лига 1, 3-й тур
ПСЖ – Монако – 1:2
Голы: Маркиньос, 31 – Назинью, 58, Идумбо, 72.
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