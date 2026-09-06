ПСЖ проиграл Монако в домашнем матче третьего тура Лиги 1 сезона 2026/27. Поединок завершился победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, парижане продолжили серию без побед во всех турнирах до четырёх матчей. После трёх туров чемпионата Франции команда Луиса Энрике набрала всего два очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Действующий чемпион Франции и победитель Лиги чемпионов переживает серьёзные проблемы в обороне. В последних четырёх поединках ПСЖ пропустил семь голов после 11 ударов соперников в створ ворот.

Монако в течение встречи нанёс лишь два удара в створ ворот хозяев. Оба завершились голами. Всего в четырёх матчах без побед соперники ПСЖ 11 раз били в створ ворот парижан:

Ланс – два удара, поражение ПСЖ 0:1;

Ренн – три удара, ничья 2:2;

Лилль – четыре удара, ничья 2:2;

Монако – два удара, победа 2:1.

Во всех этих матчах место в воротах ПСЖ занимал российский голкипер Матвей Сафонов. Его игра стала одной из тем для обсуждения на фоне неудачной серии парижан.